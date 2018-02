Ulsrud med tung OL-start, Japan vann curlingpremieren

sport

Japanarane leidde store delar av oppgjeret etter at Noreg hadde tatt føringa 1–0 i første omgang. Japan «stal» poeng både i 3. og 4. omgang etter å ha utlikna i 2. omgang.

Noreg kom tilbake og utlikna, men Japan vann den sjuande omgangen 2–0 etter ein kontrollert sistestein av skipen Yusuke Morozumi. Det blei det avgjerande momentet i kampen og gav 5-3-leiing til asiatane.

Det stod 5–4 etter åtte omgangar, og Noreg måtte halde fram å jage poeng. Japan heldt på å feile med sistesteinen sin i 9. omgang, men fekk poenget etter finmåling.

Dermed måtte Noreg jage minst to poeng i den siste omgangen, og den oppgåva blei for vanskeleg. Siste steinen til skip Thomas Ulsruds fekk noko på seg på vegen.

– Eit hårstrå er nok, sa lagleiar Pål Trulsen til NTB.

Snakkis

Noreg kom på isen i rosa bukser med hjartemønster for å markere valentinsdagen onsdag. Det er med 14 forskjellige par bukser i den norske curlingtroppen for menn. Det betyr eitt til alle moglege kampdagar og to treningar.

OL-antrekket til dei norske gutane er som vanleg ein stor snakkis i curlingmiljøet.

Ulsrud og dei andre går for gull etter sølv i Vancouver-leikane i 2010 og femteplass for fire år sidan i Sotsji.

Noreg fortset grunnspelet mot giganten i curlingsporten på herresida. Canada er motstandar torsdag.

