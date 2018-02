sport

Det melde Tysklands skiforbund onsdag. Det er førebels ikkje bekrefta av OL-arrangøren.

Endringa betyr at det blir to renn på skiskyttararenaen torsdag. Først skal kvinnene gå sin normaldistanse med start 09.15 norsk tid, mens 20 kilometer for menn startar 12.30.

Det er spesielt kraftig vind i Pyeongchang-området onsdag, og tidlegare vart kvinneslalåmrennet avlyst og utsett til fredag.

