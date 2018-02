Marte Olsbu tok sølv på OL-sprinten

sport

Dahlmeier takla dei utfordrande vindforholda i OL-byen best på skiskyttarsprinten over 7,5 kilometer for kvinner. Den tyske jenta var rask i sporet og skaut feilfritt mens flagga på standplass stod rett ut i alle retningar. Dahlmeier gjekk i mål på tida 21.06,2.

Den norske overraskinga Marte Olsbu (27) gjekk med tidleg startnummer inn til ei tid berre Dahlmeier greidde å tukte. Det heldt til eit overraskande OL-sølv for den norske OL-debutanten, 24,2 sekund bak vinnaren.

– Det funka bra i sporet og på skyting. Eg gjekk det eg hadde. Fleire krefter hadde eg ikkje, sa Olsbu til Eurosport etter løpet.

27-åringen måtte tole ein bom på liggjande skyting, men skaut elles feilfritt.

Ho var 1,6 sekund føre den tsjekkiske bronsevinnaren Veronika Vítková.

Det norske medaljehåpet Tiril Eckhoff (27) spolerte sitt løp allereie ved første skyting. Eckhoff måtte tole heile fire bom, tre av dei på liggjande. Allereie då var det klart at ho ikkje kunne ta reprise på 2016 då ho gjekk inn til VM-gull på øvinga. Ho var tydeleg skuffa då ho gjekk i mål.

