Mahrez tilbake på treningsfeltet 

sport

Den engelske klubben stadfestar på nettsida si at den algeriske spelaren deltok på trening fredag. Mahrez har den siste tida ikkje dukka opp på treningsfeltet, og såleis ikkje spelt dei to siste kampane til Leicester.

– Mahrez er framleis eit verdifullt medlem i troppen til Claude Puels (Leicester-manager). Han er fokusert på å oppnå meir suksess for klubben saman med lagkameratane sine, heiter det i ei kort melding frå klubben.

Mahrez har halde seg unna treningane til klubben etter at han ikkje blei selt til Manchester City i overgangsvindauget i januar. City skal ha ønskt seg spelaren, men trekte seg då Leicester sette ein prislapp på 900 millionar kroner for spelaren.

28-åringen blei tydelegvis så skuffa etter at overgangen gjekk i vasken at han ikkje har møtt opp på treningsfeltet, men Mahrez nektar for at han har vore i streik slik fleire har hevda.

– Med bakgrunn i at mange menneske og journalistar har konkludert utan å dobbeltsjekke fakta vil eg sei at alle teoriar om kvifor eg har vore borte er falske, seier Mahrez til Leicester Mercury, utan å klargjere kvifor han ikkje har vore å sjå på treningsfeltet.

Men no er han uansett tilbake. Om det betyr at han spelar kamp mot Manchester City i helga er likevel usikkert. City-manager Pep Guardiola seier at han håper Riyad Mahrez er med i laurdagens oppgjer.

– Eg vil gjerne at han er med fordi eg nyt å sjå han spele. Eg håper han snart er tilbake for Leicester, sa Guardiola.

