Conte fordelar skuld etter svake resultat

Dei to siste kampane har enda med tap for dei regjerande ligameistrane. 0-3-tap heime mot Bournemouth blei etterfølgt av 1–4 borte mot Watford måndag. På dei fem siste seriekampane har det berre blitt ein einaste siger, og presset på Chelsea-manageren har blitt større og større.

Men den italienske manageren seier han ønskjer å bli verande hos dei blå.

– Eg har ikkje tenkt eit einaste sekund på å forlate klubben. Eg kan berre gjenta forpliktinga eg føler for klubben, slik også spelarane mine føler, sa Conte då han møtte pressa fredag.

– Når ein har ein periode med avgrensa suksess må ein dele ansvaret mellom meg som manager, spelarar og klubben, sa Conte om formduppen klubben no er inne i.

Tre dagar med kvile

Conte gav spelarane tre dagar med kvile etter kollapsen på Vicarage Road, der Chelsea slapp inn tre mål dei siste ti minutta.

– Det var første gong i sesongen det var tid til å gi spelarane kvile, sa italienaren og sa at det i framtida vil bli viktig for FA (fotballforbundet) å finne rom til at spelarane får kvile i det tøffe kampprogrammet.

Neste seriekamp for Chelsea er måndag, då tabelljumbo West Bromwich Albions kjem til Stamford Bridge.

Då ser det ut til at Conte må klare seg utan spissen Álvaro Morata, som ikkje blir klar etter skade. Heller ikkje midtbanespelar Tiemoue Bakayoko er med etter at han pådrog seg karantene i kampen mot Watford. Dermed kan det gå mot at Olivier Giroud kan få sin første kamp frå start etter overgangen frå Arsenal.

Det er også tvilsamt om den danske forsvararen til Chelsea Andreas Christensen blir klar etter hamstringsskaden.

Etter kampen mot WBA ventar blant anna eit dobbeltoppgjer i meisterligaen mot Barcelona, og to seriekampar mot Manchester-laga.

