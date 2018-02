Antidoping-topp trur ikkje på nokon ny OL-skandale

sport

Førre vinter-OL i Sotsji vil for alltid vere skrive i raudt i historiebøkene etter avsløringane om det russiske statsstyrte dopingprogrammet.

I forkant av leikane uttalte spesialrådgjevar i Antidoping Norge, Rune Andersen, på eit seminar at «det er det største jukset som har gått føre seg innanfor idretten nokosinne».

Den tidlegare WADA-toppen trur likevel ikkje at ein får liknande saker i Pyeongchang-OL.

– Rutinane er gode i dette OL-et. Det er flinke folk som står bak. Det er flinke folk som har hjelpt IOC (Den internasjonale olympiske komiteen) i testinga før OL. Og den koordineringa som IOC har gjort, og også den som nasjonale og særforbund har gjort, den koordineringa har vore god. Så får vi sjå korleis det endar opp. Det er ikkje nokon grunn til å tru at det ikkje skal vere eit godt system, sa Andersen til NTB.

Russland er utestengt frå vintervekene i Pyeongchang etter avsløringa om statsstøtta dopingjuks. Samtidig har IOC opna for at enkelte russarar kan delta i vintervekene i februar under nøytralt flagg. Det er så langt invitert og påmeldt 168 russiske utøvarar.

Totalt har 60 utøvarar og leiarar anka IOCs utestenging etter at CAS i førre veke frikjende fleire utøvarar for doping under Sotsji-OL.

(©NPK)