Ski-O: Watterdal tok EM-bronse

sport

Watterdal måtte nøye seg med den sure fjerdeplassen på mellomdistansen måndag, men gjekk seg opp éin plass onsdag og kunne juble for EM-bronse.

– Eg skjønner det nesten ikkje sjølv. Eg veit ikkje kva som er mest overraskande, at eg har gått så dårleg tidlegare i år, eller at eg går så bra her nede. Det er berre å sjå resultatlista frå NM-langdistanse opp mot resultatlista på EM-langdistanse i dag, seier Watterdal.

For Lars Moholdt gjekk det ikkje like bra. For han stemte lite onsdag, og til slutt måtte han nøye seg med ein sjetteplass.

Svensken Erik Rost tok gullet føre heimehåpet Stanimir Belomazhev.

I kvinneklassen enda Anna Ulvensøen på fjerdeplass. Russaren Marija Ketsjkina vann klassen.

I junior-VM gjekk Jørgen Baklid inn til eit nytt gull. Ungguten tok gull så seint som måndag, og onsdag kopierte han prestasjonen på langdistansen.

Baklid vann føre Henning Sjokvist frå Sverige, mens russaren Igor Linkevitsj tok bronsen.

I kvinneklassen tok Synne Strand ein sterk bronsemedalje. Ho enda 2.34 bak den russiske vinnaren Ekaterina Stepanova, mens Marina Vyatkina, også ho frå Russland, tok sølvet.

(©NPK)