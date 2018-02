Niklas Edin blir svensk flaggberar i OL

sport

Spekulasjonane gjekk lenge rundt at det var alpinisten Frida Hansdotter som skulle få oppdraget. Men svenskane følte at det var på tide at ein idrett som nesten alltid har leverte i OL skulle få æra denne gongen.

– Ei stor ære, seier curlingveteranen om oppdraget.

Edin har tatt bronse i OL i 2014 og vunne VM-gullet i 2013 og 2015. Han har vunne EM i 2009, 2012, 2014, 2015, 2016 og 2017.

Svenskane reknar med at omtrent ein tredel av utøvarane på 110 stiller på opningsseremonien.

Tysdag vart det klart at det er skiskyttaren Emil Hegle Svendsen som skal vere norsk flaggberar.

