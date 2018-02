Skiskyttaren Emil Hegle Svendsen blir norsk flaggberar i Pyeongchang-OL

sport

– Dette er eit ærefullt oppdrag som ikkje så mange får oppleve i karrieren sin. Det blir heilt sikkert ein oppleving for livet, seier Svendsen.

Skiskyttaren er firedobbelt olympisk meister og deltar i OL for fjerde gong.

Bjørgen takka nei

Marit Bjørgen vart som mestvinnande vinterolympiar i troppen spurt om ho ønskte å bere flagget, men gullgrossisten går skiathlon allereie laurdag og takka nei.

– Marit er den største, og det er ei sjølvfølgje at ho var førstevalet. Det har jo vore slik gjennom mange OL. På grunn av konkurranseprogrammet, har jo heller ikkje Ole Einar hatt høve til å bere flagget på opningsseremonien. Eg er stolt over at eg vart spurt etter Marit, seier Svendsen i ei pressemelding frå Olympiatoppen.

Svendsen debuterte i OL som 20-åring i Torino i 2006.

– Då eg vart spurt, vart eg først veldig overraska, deretter vart eg glad og stolt. Det var ei gledeleg overrasking. Eg hadde heilt ærleg ikkje tenkt i det heile tatt at eg kunne vere aktuell som flaggberar, seier Svendsen.

Fire OL-gull

Trondheims-skiskyttaren har tatt fire OL-gull: Stafett (2010), 20 kilometer (2010), Fellesstart (2014) og miksstafett (2014).

– Emil har ei imponerande olympisk karriere, og er ein flott representant for norsk toppidrett og norsk vinterolympisk historie. Etter å ha vore reserve for eit sterkt norsk lag i Torino, fekk han plutseleg moglegheita på fellesstarten for tolv år sidan, og imponerte med ein sjetteplass i sin aller første olympiske konkurranse. I to OL etterpå har han markert seg som ein av våre fremste vinterolympiarar. Det er ei ære å bere flagget, og det er fint å oppleve at utøvarar blir så glade og takknemlege for å bli spurde, seier toppidrettssjef, Tore Øvrebø.