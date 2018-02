IOC seier nei til 13 CAS-frikjente russarar – får ikkje delta i Pyeongchang

sport

Dermed består den russiske OL-troppen i Sør-Korea av 169 inviterte utøvarar. Russland er utestengt frå OL, men utvalde utøvarar får delta under nøytralt flagg.

Dei som vart frikjende i CAS-domstolen var ikkje på lista over inviterte utøvarar, men håpa IOC ville snu etter frikjenninga.

Eit IOC-panel har behandla saka på nytt, men står på sitt. Dei 13 utøvarane blir ikkje inviterte til vinter-OL.

Panelet «anbefaler samrøystes IOC å ikkje invitere desse 15 personane (13 utøvarar og to trenarar) til vinter-OL i Pyeongchang», heiter det i ei pressemelding frå IOC.

– Vi har gjort det veldig tydeleg at mangelen på sanksjonar frå CAS ikkje betyr at du har rett til ein invitasjon frå IOC, ettersom det er eit privilegium for dei russiske utøvarane å bli inviterte, seier IOC-president Thomas Bach.

IOC har retta kritikk mot avgjerda i CAS-domstolen om å frikjenne dei russiske utøvarane.

– Vi stiller oss litt undrande til kvaliteten på avgjerda, seier Bach.

Russland er skulda for omfattande statsstøtta dopingmisbruk under Sotsji-OL i 2014. I desember vart landet utestengt frå OL, men 169 russarar får delta under såkalla nøytralt flagg.

I Pyeongchang går russarane under nemninga «Olympiske aktive frå Russland» (OAR).

Måndag morgon kom CAS-president John Coates med ei pressemelding etter utspelet frå Bach om kvaliteten på arbeidet Idrettens valdgiftsrett har gjort i kaoset rundt dei utestengde russarane.

– CAS har høyrt utspelet til IOC-president Thomas Bach og anerkjenner bekymringane som er reist. Dette vil CAS undersøkje grundig, seier Coates.

Han lova samtidig at det vil bli offentleggjort grundige grunngjevingar for utfallet i Idrettens valdgiftsrett.

(©NPK)