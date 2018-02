Mot iskalde OL-dagar

sport

Frå måndag blir det meldt om 13 kuldegrader, og tysdag skal det bli ytterlegare to grader kaldare. Det er gjennomgåande meldt om kalde dagar for heile den kommande veka, men når OL startar laurdag 10. februar, blant anna med skiathlon langrenn for kvinner, seier Yr.no at det berre skal bli tre kuldegrader. Dagen etter skal det bli minus 11 igjen.

Det er likevel berre småtteri mot det som har vore under oppkøyringa til meisterskapen. Då det norske smøreteamet kom til OL-byen kunne dei melde om sterke 27 kuldegrader på stadion.

Grensa for å arrangere skirenn internasjonalt i regi av Det internasjonale skiforbundet (FIS) er minus 20. Blir det kaldare kan det ikkje arrangerast renn. Juryen kan også bruke skjønn ved å utsette/avlyse dersom det er kaldare enn 15 kuldegrader og kulden for eksempel er kombinert med sterk vind.

Men sjølv om det har vore kaldt i Pyeongchang i lang tid, så skal det ikkje vere noko problem med å få arrangert verken langrenn eller skiskyting fordi det blir varma ein del opp i løpet av dagen.

Oppsette TV-sendingar gjer at det også skal svært mykje til for at OL-renn blir avlyste.

