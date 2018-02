Sørloth-overgangen: – Perfekt for landslaget

sport

Ein dryg time etter midnatt vart det klart at Alexander Sørloth er blitt Crystal Palace-spelar. Kraftspissen med tolv landskampar og éi scoring får bryne seg på eit mykje høgare nivå enn han har spelt på tidlegare – og i eit lag som er perfekt med tanke på det norske landslaget, meiner Stamsø Møller.

– Ja, Roy Hodgson (Crystal Palace-manager) og Lars Lagerbäck (landslagstrenar) deler oppfatningar om taktikk og korleis ein spiss skal opptre. Eg håpar og trur at Sørloth og Joshua King kan bli vårt nye spisspar fullt av kraft og trykk, seier Stamsø Møller til NTB.

TV 2-kommentatoren seier at Hodgson, til liks med Lagerbäck, er glad i å spele 4-4-2, og at det dermed bør vere gode moglegheiter for Sørloth til å vise seg fram allereie no.

Første moglegheit for Sørloths Palace-debut kjem søndag når London-klubben tar imot Newcastle.

