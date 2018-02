IOC: Frikjente russarar får ikkje automatisk OL-invitasjon

sport

CAS gav Aleksandr Legkov, Maxim Vylegzjanin og 26 andre russarar medhald i ankane. Valdgiftsretten meiner ikkje det er grunnlag for å stengje ute dei 28 utøvarane og grunngjev det med manglande bevisgrunnlag.

CAS fastslår samtidig at det finst tilstrekkelege bevis mot elleve andre russarar som også har anka si livstidsutestenging, men seier samtidig i at det berre er grunnlag for å stengje desse ute frå OL i Pyeongchang.

Dermed har alle dei 39 russiske utøvarane som den siste tida har fått sine ankar behandla i CAS, fått oppheva sine livstidsutestengingar.

Blanda reaksjonar

I ei fråsegn gir den Den internasjonale olympiske komiteen (IOC) uttrykk for at dei har teke imot CAS-rettsavgjerda med blanda følelsar.

– Vi har registrert CAS-avgjerda med på den eine sida glede og på den andre sida skuffelse, heiter det.

IOC skriv vidare at den tolkar rettsavgjerda slik at den bekreftar at det var russiske brot på antidopingreglane under OL i Sotsji i 2014.

Vidare beklagar IOC at CAS-panelet ikkje meiner bevisa som er lagt fram på systematisk dopingjuks, er tilstrekkelege.

– CAS opererer med ein høgare terskel med omsyn til bevis enn Oswald-kommisjonen og tidlegare CAS-dommar har gjort, heiter det i fråsegna.

Vurderer anke

IOC åtvarar mot konsekvensane frikjenningane kan få for antidopingarbeidet i framtida.

– Dette kan få stor betydning for kampen mot doping. Difor vil IOC sjå nøye på grunngjevingane så fort dei ligg føre og vurdere eventuelle konsekvensar, inkludert ein anke til sveitsisk høgsterett, skriv organisasjonen.

Russland er utestengt frå Pyeongchang-OL som nasjon. Samtidig er det opna for at enkeltutøvarar kan inviterast til å delta under nøytralt flagg. At dei frikjente russarane no får ein invitasjon, er langt frå sikkert.

– Resultatet i CAS betyr ikkje at dei 28 utøvarane vil bli inviterte til leikane. Å ikkje få straff, utløyser ikkje automatisk ein invitasjon. I denne samanhengen er det også viktig å merke seg at CAS-generalsekretæren på sin pressekonferanse insisterte på at CAS-avgjerda ikkje betyr at dei 28 utøvarane er uskuldige, skriv IOC.

