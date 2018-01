Fryktar grashoppeinvasjon under fotball-VM

sport

Pjotr Tsjekmarjov, som er ansvarleg for plantevern hos russiske styresmakter, seier det er ein risiko for at grashopper vil finna vegen til dei ulike arenaene der det skal spelast VM-kampar.

– Vi har meir eller mindre kontroll på korleis vi skal kjempa mot grashopper, men i år er eg redd for at vi kan enda med ein grashoppeskandale, seier Tsjekmarjov ifølgje nyheitsbyrået AP.

Han seier grashoppene likar stader der det er mykje grønt å eta, og at han fryktar at grasmattene under VM vil lokka grashoppene dit. Det vil i så fall bli ei internasjonal audmjuking, meiner han.

– Det er viktig at vi ikkje blir audmjuka framfor det internasjonale samfunnet, når vi får gjester frå heile verda.

Grashoppene plager ofte landbruket i Sør-Russland, der grashoppene lever av frø frå plantene.

Fotball-VM i Russland blir spelt frå 14. juni til 15. juli på 12 ulike stadion.

