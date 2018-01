Putin rasar mot dopingvarsel

sport

Putin uttalte seg tysdag for å svara på skuldingane frå dopingvarslaren Grigorij Rodtsjenkov, som hevdar at russarane i mange år dreiv organisert doping med støtte frå staten.

Det er mellom anna vitnemålet til Rodtsjenkov som ligg til grunn for utestenginga av Russland frå OL i 2014 og 2018.

– De har denne idioten Rodtsjenkov, starta Putin, med tilvising til USA, der Rodtsjenkov no er på hemmeleg adresse.

– Alt er basert på vitnemålet frå denne mannen. Kan ein i det heile stola på han? rasar presidenten vidare.

Erkjenner dopingtilfelle

Putin kjem samtidig med ei lita innrømming og seier at det delvis er Russland sin eigen feil at nasjonen hamna i dopingsøkjelyset.

– Det har trass alt vore enkelttilfelle av doping, seier presidenten utan å spesifisera kva tilfelle han siktar til.

Heftige påstandar

Måndag presenterte svenske SVT utdrag frå eit intervju kanalen har gjort med Rodtsjenkov i samband med TV-programmet Uppdrag Granskning.

Der hevdar dopingvarslaren, som tidlegare var sjef for det russiske antidopinglaboratoriet i Moskva, at alle russiske idrettsutøvarar i Beijing-OL i 2008 var dopa.

Han seier vidare at Putin var klar over dopinga som gjekk føre seg under OL på heimebane i 2014, der tryggingstenesta FSB skal ha bidrege med å gjennomføra utbytting av dopingprøvar.

– Sjølvsagt, det kom frå høgste hald, frå presidenten. Berre presidenten kunne syta for at FSB var med i ei så spesifikk oppgåve, seier Rodtsjenkov.

