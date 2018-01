Laporte klar for Manchester City 

sport

Dermed ser det ut til at dei engelske serieleiarane får den franske midtstopparen til slutt.

Den spanske klubben stadfestar måndag at utkjøpsklausulen på 65 millionar euro (rundt 660 millionar kroner) er betalt, og dermed ligg vegen open for spel i Premier League for 23-åringen.

Måndag sa han farvel til Athletics supporterar på Twitter.

«Til alle i Athletic-familien. Eg vil takka for alt de har gjeve meg. Eg kom hit som eit barn og har vakse som person og fotballspelar. Avskilet mitt for å ta eit nytt steg i karrieren, er ikkje eit «farvel», men eit slags «på gjensyn». Eg forlét ein unik klubb. Eg vil aldri gløyma dykk.

Laporte blir dermed den nest dyraste midtstopparen i verda. Berre overgangent til Virgil van Dijk til Liverpool er dyrare. Den overgangen kosta Liverpool 75 millionar pund (rundt 800 millionar kroner).

