Nordisk råd aktivt inn i kampen mot kampfiksing

I dag er det ingenting som hindrar ein idrettsutøvar som er blitt utestengt for kampfiksing å bytte land og fortsette med idretten der. Blir forslaget verkelegheit, vil Norden bli først i verda med å gå saman som region mot kampfiksing.

Dei nordiske idrettsforbunda er samde om at kampfiksing er ein av dei alvorlegaste truslane mot idretten, og meiner at det er stort behov for gjensidig anerkjenning av sanksjonar. Nordiske idrettsorganisasjonar og idrettsministrar samlast hausten 2018 saman med Den olympiske komité og andre ekspertar for å finne verktøy som fungerer for heile Norden, heiter det i ei pressemelding.

På eit møte i Stockholm onsdag stilte utvalet seg samrøystes bak forslaget mot kampfiksing som vart lagt fram av den sosialdemokratiske gruppa i Nordisk råd. I forslaget oppfordrar utvalet dei nordiske idrettsministrane til å i prinsipp stille seg bak dei nasjonale olympiske komiteanes og idrettsforbundenes ambisjon om å få i stand eit samnordisk system mot kampfiksing.

Utvalet er spesielt bekymra for barn og unge som veks opp med kampfiksing som eit aukande problem, og understrekar verdien av å arbeide saman for ein betre kultur i idretten.

– Den utbreidde kampfiksinga fører til ein usunn kultur for mange barn og unge å vekse opp i, noko som gir oss grunn til å fortsette å jobbe for å få bukt med problemet, seier Johanna Karimäki, leiar for utvalet for kunnskap og kultur.

