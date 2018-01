EM-skiskyting: Bogetveit på fjerdeplass

sport

Andrejs Rastorgujevs frå Latvia fekk éin strafferunde på ståande, men kunne likevel sikre EM-gullet. Det skilde 5,5 sekund ned til toar Alexander Loginov frå Russland, som også måtte ut i éin strafferunde.

Bulgararen Krasimir Anev skaut feilfritt, men var for treg i sporet til å slåst mot dei to beste. Han kneip bronsen 7,2 sekund for Bogetveit.

Vetle Sjåstad Christiansen skaut feilfritt og vart nummer seks, slått med 44,3 sekund av Rastorgujevs.

Andre norske: 20) Fredrik Gjesbakk (1.21,1 min. bak), 30) Aslak Nenseter (1.37,5), 46) Fredrik Rørvik (2.00,7), 52) Vegard Gjermundshaug (2.13,7).

(©NPK)