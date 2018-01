Van Marwijk skal leia Australia i VM

sport

– Dette er eit kupp for australsk fotball, seier Australias fotballpresident Steven Lowy.

– Van Marwijk er ein trenar i verdsklasse. Han førte Nederland til VM-finalen i 2010 og han førte Saudi-Arabia gjennom kvalifiseringa til meisterskapen i år. Dessutan kjenner han laget vårt og spelarane fordi han studerte oss nøye som sjef for ein av rivalane i kvalifiseringa.

Van Marwijk seier at han kjenner det som ei ære å få ansvaret for å leia «Socceroos» i VM-sluttspelet, som er Australias fjerde på rad.

– Eg veit mykje om spelarane og korleis Australia har spelt etter å ha trent motstandarane deira i to VM-kvalifiseringar. Eg er også imponert over korleis fotballforbundet legg til rette for laget, seier van Marwijk.

Van Marwijk rakk å føra Saudi-Arabia til VM-plass før han i september i fjor trekte seg etter ein krangel med fotballforbundet i landet om kontraktkrav.

Ante Postecoglu førte Australia gjennom kvalifiseringa, men han overraska med å trekkja seg i november.

(©NPK)