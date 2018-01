Tour of Norway frå Svelvik til Lillehammer

sport

Det er åttande gong rittet går. Det har vore forskjellige startstadar og målgangsbyar. På veg frå Vestfold og Horten, går turen via Hønefoss, Asker, Moss, Sarpsborg, Kongsvinger, Brumunddal, Moelv og Lillehammer.

– I dei siste åra er det skapt ei fantastisk oppleving på nasjonaldagen. No håpar vi at det meste av støyen rundt det økonomiske i sykkel-VM har lagt seg, så vi kan sjå på det sportslege framover, sa Tour of Norways tekniske direktør Anders Eia Linnestad under etappepresentasjonen torsdag.

16. mai

1. etappe: 186 kilometer Svelvik–Horten

17. mai:

2. etappe: 169 kilometer Hønefoss–Asker

18. mai

3. etappe: 175 kilometer Moss–Sarpsborg

19. mai

4. etappe: 218 kilometer Kongsvinger–Brumunddal

20. mai:

5. etappe: 154 kilometer Moelv–Lillehammer.

– Vi håpar å ha sett i saman fem flotte etappar, sa Linnestad blant anna.

Rittet skal innehalde mellom 20 og 22 lag. Det er seks ryttarar på kvart lag. Arrangøren satsar på 14–17 lag frå dei to øvste nivåa og fyller på med andre lag etter kvart.

Dimension Data, med fjorårsvinnar Edvald Boasson Hagen på laget, og Lotto NL er førebels dei einaste av worldtourlaga som har bekrefta at dei vil delta.

(©NPK)