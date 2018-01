Lazio bøtlagt etter Anne Frank-skandalen

sport

Det italienske fotballforbundet opplyste torsdag at Lazio har fått 50.000 Euro i bot, vel 500.000 kroner, etter hendinga i kampen mot Roma i oktober.

Då blei bilete av holocaust-offeret Anne Frank med Roma-drakt hengt opp i samband med kampen. Dei to Roma-klubbane deler bruken av Stadio Olimpico.

Påtaleansvarleg for det italienske forbundet ønskte at klubben skulle straffast med bøter, i tillegg til to kampar utan tilskodarar, men Lazio slepp å spela for tomme tribunar.

Forbundet meiner at ved å stengja tribunane straffar ein alle supporterane trass i at det berre var eit fåtal som stod bak. 13 Lazio-tilhengjarar blei bannlyst frå kampane til laget etter å ha blitt identifiserte som delaktige i spreiinga.

Lazio er ein spesielt belasta klubb. Tilhengjarane har gong på gong gjort seg skuldige i rasistisk hets og fascistiske rop.

Lazio ligg på tredjeplass i Serie A, åtte poeng bak serieleiar Napoli. Roma ligg på femteplass, tretten poeng bak Napoli.

(©NPK)