– 169 russiske utøvarar godkjende for OL-deltaking

Det skal dei gjera under OL-flagget, med forbod mot bruk av nasjonalfargane og under nemninga «olympiske utøvarar frå Russland» (OAR).

– Påmeldinga vår av OAR-utøvarar er no godkjent for 169 utøvarar. Dessverre er mange leiande utøvarar ikkje blant dei godkjende, sa visepresident Stanislav Pozdnjakov i Russlands olympiske komité under ein pressekonferanse i Moskva.

Opphavleg gjekk eit IOC-panel gjennom ei liste over 500 russiske kandidatar, og 111 av desse blei underkjent på grunn av «sterk mistanke» om at dei hadde vore involvert i dopingjuks.

Blant desse var profilar som langrennsløpar Sergej Ustjugov, skiskyttar Anton Sjipulin og kortbaneskøyteløpar Viktor An.

Dei utøvarane som var att, blei vurdert ut frå andre kriterium, mellom anna oppnådde kvoteplassar og kvalifiseringskrav.

