OL-håpet ute for Petter Northug, ikkje med i Pyeongchang-troppen

På ein pressekonferanse i Olympiatoppens lokale i Oslo presenterte toppidrettssjef Tore Øvrebø det såkalla hovuduttaket til Pyeongchang. Der vart langrennstroppen for menn supplert med fire nye utøvarar.

Petter Northugs namn var ikkje overraskande utelate. I staden kan Emil Iversen, Pål Golberg, Sondre Turvoll Fossli og Eirik Brandsdal pakke OL-kofferten.

Frå før er Niklas Dyrhaug, Didrik Tønseth, Finn Hågen Krogh, Hans Christer Holund, Johannes Høsflot Klæbo, Simen Hegstad Krüger og Martin Johnsrud Sundby tatt ut.

Dermed består den norske herretroppen til vinterleikane i Sør-Korea av elleve namn.

Sjukdom på sjukdom

Petter Northug går dermed glipp av moglegheita til å delta i dei tredje olympiske leikane i karriera. 32-åringen har ein trist sesong bak seg og har ikkje innfridd Olympiatoppens uttakskrav.

Fleire periodar med ubeleilig sjukdom har medført at Northug gjekk glipp av viktige moglegheiter til å vise form. Både NM på Gåsbu tidlegare denne månaden og verdscuprennet i slovenske Planica sist helg gjekk fløyten for medaljegrossisten.

Då det vart klart at eit influensavirus vil stoppe Northug frå å delta også i Planica, gjorde både hovudpersonen og trenar Stig Rune Kveen det klart at ein såg på OL-toget for å vere gått. Landslagssjef Vidar Løfshus valde samtidig ikkje å lukke døra heilt.

Medaljegrossist

Northug står med to OL-gull i karrieren. Begge kom i Vancouver i 2010. I same meisterskap gjekk han Noreg inn til sølv på stafetten. På sprinten vart det i tillegg bronse.

I Sotsji for fire år sidan måtte han nøye seg med bronsemedalje på lagsprinten og stafetten.

Med uttaket av Emil Iversen, Eirik Brandsdal, Sondre Turvoll Fossli og Pål Golberg onsdag er det klart at alle utgjer det norske laget på OL-sprinten saman med storfavoritten Johannes Høsflot Klæbo.

På kvinnesida var sju norske langrennsløparar tatt ut til OL allereie før onsdag: Marit Bjørgen, Heidi Weng, Maiken Caspersen Falla, Ingvild Flugstad Østberg, Ragnhild Haga, Astrid Uhrenholdt Jacobsen og Kathrine Harsem. I tillegg vart Mari Eide og Kari Øyre Slind tatt ut onsdag.

