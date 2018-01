Rebensburg tilbake etter virussjukdommen

sport

Då skal kvinnene køyre storslalåm i italienske Kronplatz. Det er i denne disiplinen at Rebensburg har vore den som har tukta verdscupleiaren Mikaela Shiffrin flest gonger denne vinteren. Ho måtte derimot stå over fartsrenna i Bad Kleinkirchheim og Cortina d'Ampezzo dei to siste vekene.

Ho blir den einaste tyske utøvaren på plass på skistaden i Sør-Tyrol, opplyser det tyske skiforbundet (DSV).

Rebensburg er nummer sju på totallista i verdscupen og er nummer tre i storslalåmcupen bak Shiffrin og franske Tessa Worley.

(©NPK)