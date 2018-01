Klæbo og Bjørgen testar VM-løypene i Seefeld

sport

Det er sprint fri teknikk og 10/15 kilometer fellesstart i fri teknikk i «prøve-VM». Neste år går ski-VM i Seefeld, og den kommande verdscuphelga blir ein viktig generalprøve for arrangøren i Austerrike.

Landslagssjef Vidar Løfshus prioriterer OL-uttatte utøvarar, men nokre fleire får også sjansen til å måle krefter med verdseliten i den siste verdscuphelgen før OL.

Tiril Udnes Weng, Sindre Bjørnestad Skar og Johannes Høsflot Klæbo har personlege plassar til renna i Seefeld.

Det var ei stund tvilsamt om Klæbo, som gjekk inn til siger på den klassiske sprinten i Planica og tok andreplassen på 15 kilometer klassisk søndag, skulle gå i Seefeld.

Marit Bjørgen og Ingvild Flugstad Østberg stod over renna i Slovenia, men er no tilbake for fullt, og begge skal gå 10 kilometer fellesstart i fri teknikk søndag.

