Løfshus trur ikkje Northug vil ha ei reserverolle

Northug må droppe verdscuprennet i Planica til helga som følgje av sjukdom. Rennet var hans siste sjanse til å overtyde Norges Skiforbund om at han bør vere med til OL.

32-åringen, som har hatt ein heilsvart sesong, gjekk heller ikkje NM-sprinten på Gåsbu og har knapt resultat å vise til denne sesongen.

Vidar Løfshus har tidlegare uttalt at han kan komme til å ta med Northug til OL på skjønn, men poengterte overfor NTB torsdag at trønderen i så fall blir tatt med som reserve.

– Døra er ikkje heilt stengt, men det er berre ei museopning snart, seier han til NTB og legg til at det er mange element som skal inn før Northug får det han omtalar som ein reserveplass i Sør-Korea.

– Trur du i det heile tatt Northug vil takke ja til ei slik rolle?

– Eg trur ikkje det, altså, men det vil tida vise. Vi får sjå om vi har moglegheit til det etter helga.

Dermed verkar Northugs OL-sjansar så godt som skrinlagt, men døra blir ikkje fullstendig stengt fordi Petter Northug er Petter Northug.

– Det er det som gjer situasjonen så vanskeleg og spesiell. Vi har ikkje konkludert med noko som helst, men Tor Arne (Hetland), Arild (Monsen) og eg fann i går kveld ut at det var viktig ikkje å stengje døra fullstendig. Nettopp fordi vi pratar om Petter som har kapasitet til å gjere det umoglege i OL, svarar han på spørsmål om korleis det er mogleg å ta ut ein utøver som knapt har gått skirenn denne sesongen.

Vraka til Tour de Ski

Trass i at Løfshus har opna for å ta med Northug basert på skjønn, vraka han Noregs største skiprofil til Tour de Ski tidlegare denne sesongen.

Northug var førstereserve på det norske laget, men fekk aldri sjansen ettersom ingen vart slått ut med sjukdom eller skade.

– I Tour de Ski var nålauga endå trongare, med opptil åtte utøvarar. No kan vi ta inn inntil 12 menn. I Tour de Ski hadde vi ein reserve, og det var Petter Northug. Det er litt same situasjon no, for han er per i dag ikkje god nok og då er det beste vi eventuelt kan tilby ein reserveplass.

Landslagssjefen fortel at han enno ikkje har fått prata med Northug, men at han gjennom hans trenar Stig Rune Kveen har formidla reserveplassmoglegheita.

– Har du nokon gong tatt ut ein løpar basert på skjønn?

– Nei, det har vi aldri gjort, men så er Petter ein ganske spesiell utøvar. Sånn sett er det sjeldan du er i ein slik type situasjon der ein så merittert utøvar så til dei grader har vist at han ikkje er i form.

– Trist og lei seg

Til helga er det verdscupsprint i Planica. Der får fleire norske utøvarar ei siste moglegheit til å vise seg ein OL-plass verdig.

Tysdag kjem resten av OL-uttaket, men Løfshus trur ikkje Northug blir pint kraftig av at han enno ikkje har fått eit endeleg OL-nei.

– Eg trur ikkje han blir pint så veldig, han har nok ganske klare oppfatningar på korleis han ser på situasjonen.

– Korleis trur du han ser på situasjonen?

– Han er nok trist og lei seg. Han hadde eitt stort mål i vinter, og det var å ta medalje i OL. No ser det ut som den moglegheita har forsvunne.

