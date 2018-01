Forvandla Noreg best i EM-duellen, slo Serbia 32–27

sport

Den thrilleren vert spelt i beste sendetid (20.30) laurdag og må sannsynlegvis vinnast av begge lag om det skal bli EM-medaljar.

Sander Sagosen spelte ein råsterk angrepskamp torsdag. Kristian Bjørnsen fortsette å bøtte inn EM-mål.

Noreg gav likevel frå seg ei tremålsleiing fleire gonger før pause mot Serbia. Evna til «å drepe» kampane tidleg har vore etterspurt av landslagssjef Christian Berge nokre gonger hittil i EM.

Mot eit ganske ordinært serbisk lag burde langt på veg alt vore avgjort for Noreg før pause. Keeper Torbjørn Bergerud hadde lange periodar heilt utan redningar. Han blei erstatta av Espen Christensen etter 23 minutt.

Det norske forsvarsspelet var altfor snilt og lite aggressivt den første halvtimen. Det gav dårlege vilkår for målvaktene.

Forvandla

Frå start i 2.-omgangen såg det heilt annleis ut i forsvaret. Der blei det plutseleg fighta, og taklingane sat betre.

Bergerud redda tre av dei fire første skota på mål. Noreg gjekk raskt frå 17–18 til 22–18 og 24–19.

Noreg var smått forvandla i det defensive spelet frå 1. til 2.-omgang

Løpskrafta og viljen blei avgjerande. Serbarane synest ikkje det mest morosame i verda er å komme seg kjapt tilbake i forsvar. Det utnytta Noreg bra og skaffa seg fleire gratismål på kontringar.

Det skjedde framfor svært, svært glisne tribunar (1.200 tilskodarar) i mektige Arena Zagreb.

Drama

Laurdag kjem det til å koke same stad. Då vil hallen vere fylt heilt opp med over 15.200 ringside.

Kroatias gullhåp i heime-EM heng i første omgang på ein siger over Noreg. Det betyr at dei norske gutane må innstille seg på ei nesten fiendtleg stemning før og under kampen.

Kroatia vil gjere alt dei kan for å få superstjerna si Domagoj Duvnjak på beina i tide, men han er svært, svært tvilsam på grunn av ein strekk i lyskeområdet. Utan Duvnjak vert kroatane mykje svekte.

Å ta bort han kan samanliknast med å fjerne Sander Sagosen hos Noreg.

Onsdag ventar så Sverige på Noreg. Det kan bli ein rein «finale» for begge lag med tanke på å nå semifinalen.

Dit kom Noreg både i 2016-EM og 2017-VM. Det kan skje også denne gongen.

Føresetnaden er at Noreg klarer å løfte forsvarsspelet sitt eit par hakk i dagane som kjem.

