Rask remis for Carlsen mot Giri

sport

Magnus Carlsen sette Giri under stort press med sitt 23. trekk. Nederlendaren måtte bruke lang tid på å finne ut av stillinga, men etter 31 trekk vart spelarane likevel einige om remis.

– Eg prøvde å gå for siger i opninga, der eg prøvde å gjere han usikker og sette han under press, men det var aldri nokon sjansar for meg, sa Carlsen til TV 2 etter at partiet var over.

Etter remisen måndag med kvite brikker mot kinesiske Wei Yi var han ikkje særleg snakkesalig og verka misnøgd med innsatsen. Humøret verka noko betre etter remisen mot heimehåpet Giri.

– Det vart jo ikkje så mykje då, men meir morosamt med slike remisparti enn måndag, sa Carlsen.

Carlsen sa at han ikkje heilt visste korleis sjakkforma er om dagen fordi han ikkje er blitt sett på så altfor mange prøvingar.

– Det har ikkje vore så mykje å tenkje på så langt. Det har vore lite val å ta så turneringa har ikkje vore så utfordrande enno, sa verdsmeisteren.

Carlsen hadde spelt to remis og vunne eitt parti før møtet med Giri. Etter partiet står han med 2,5 poeng, mens den nederlandske motstandaren står med 3 poeng etter to sigrar og to remis.

I femte runde onsdag skal den norske verdsmeisteren ut mot russiske Vladimir Kramnik med kvite brikker. Turneringa består av heile 13. rundar. Den femte runden skal spelast i byen Hilversum.

Turneringa i Nederland var den Carlsen debuterte internasjonalt i som 13-åring i 2004. Han gjekk til topps i turneringa i 2010, 2013, 2015 og 2016, mens det i fjor vart andreplass bak amerikanaren Wesley So.

(©NPK)