EM: Berge meiner han var for kritisk

Han såg i tillegg Frankrike–Austerrike på PC-en før han sovna langt på natt.

Berge var litt småkritisk mot eige lag rett etter 33–28 over kviterussarane. Gjennomgangen på hotellrommet gav han eit litt anna syn.

– Den viste at den følelsen eg sat med etter kampen ikkje stemmer heilt med den eg har no. Det er mykje som er betre enn eg trudde. Eg følte at det var mykje slurv undervegs. Så det var ikkje heilt rettferdig mot laget, seier Berge til NTB.

Tysdag møter Noreg Austerrike. Minst uavgjort gjer at dei norske gutane er sikra plass i hovudrunden og får med seg to poeng.

– Har Austerrike same makspotensial som Kviterussland?

– Ja, det har dei. Dei spelar heilt annleis og har mange forskjellige forsvarsformasjonar. Eg tippar at du vil sjå mykje forskjellig i kampen tysdag, seier Berge.

Noreg skusla vekk ein kjempesjanse til å slå Frankrike. Det enda med 31-32-tap etter at det var norsk leiing til langt ut i kampen.

I hovudrunden ventar truleg kampar mot Kroatia, Sverige og Island for Noreg.

