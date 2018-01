Sør-Korea vil ha felles innmarsj og ishockeylag med Nord-Korea

sport

Det sa viseminister for idrett Roh Tae-kang fredag, ifølgje nyheitsbyrået Yonhap.

Forslaga kom under dei politiske samtalane tysdag mellom representantar for dei to statane, men vart kjent først med Rohs fråsegn. Møtet var det første mellom Nord- og Sør-Korea på to år, og Nord-Korea sa seg klare til å sende ein delegasjon til vintervekene i sør.

– Vi kom med ulike forslag under vårt møte tidlegare i veka, deriblant å stille eit felles lag i ishockey for kvinner og å marsjere saman inn på stadion under opningsseremonien, sa Roh.

Eit felles lag i toarbob har også vore nemnt, men Roh sa ikkje noko om det.

Ein felles innmarsj vil vere eit stort kupp for «fredsleikane» i Pyeongchang, som er om lag åtte mil frå grensa. Utøvarar frå dei to koreanske statane, som teknisk framleis er i krig med kvarandre, marsjerte saman under opningsseremoniane for OL i 2000 (Sydney), 2004 (Aten) og 2006 (Torino).

Nord-Korea boikotta sommarleikane i Seoul i 1988, så Pyeongchang blir første OL i Sør-Korea med nordkoreansk deltaking.

(©NPK)