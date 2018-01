Bjørgen har ikkje gitt opp OL-sprinten

sport

Gullet var hennar 22. i NM-samanheng, og det gav henne kongepokal i tillegg.

Bjørgen var usikker heilt til det siste om ho skulle stille start eller ikkje, men ho visste også at ho måtte det om ho i det heile tatt skulle bli vurdert til OL-sprinten.

Ho har ikkje bestemt seg for om det blir sprint på henne i Pyeongchang, men ho held i alle fall døra vidopen.

– Det er ei vanskeleg vurdering, men utanom denne konkurransen så har det ikkje vore så veldig bra. Viss eg ikkje hadde fått til ein bra sprint i dag, så ville det i alle fall vore uaktuelt med sprint i OL. Eg var i tvil om eg skulle gå i dag, men eg har ikkje gitt opp OL-sprinten heilt. Det blir ei heilskapsvurdering som det blir opp til trenarane å ta. Eg har også lyst til å gå lagsprinten i OL. Maiken (Caspersen Falla) ligg nok veldig godt an der.

Blid

Sist gong Bjørgen vann ein klassisk sprint i NM var i 2010. Ho var svært fornøgd med eigen prestasjon og meinte at ho hadde gått ein av sine beste sprintar sidan 2015-sesongen.

– Nå ska trenarane Roar (Hjelmeset) og Sjur Ole (Svarstad) ta ut laget til OL-sprinten, og så får vi sjå om eg er ein av dei fire. Eg må uansett føle om eg er god nok til ein finaleplass. Er eg ikkje det, spørst det om eg heller må konkurrere i dei distansane der eg har moglegheit til det. Det var eit positivt løp i dag, meinte Bjørgen.

Val

Landslagstrenar Roar Hjelmeset meinte at både Bjørgen og sølvvinnar Kathrine Harsem presterte gode løp. Silje Øyre Slind tok dessutan bronsen.

– Dette har betyding for OL sidan øvinga er veldig relevant med tanke på at det er klassisk sprint i OL. Vi får tenkje litt og sjå kva vi ender opp med, sa Hjelmeset.

– Er det veldig opp til Marit sjølv om ho vil gå sprinten i OL?

– Sprint er den øvinga vi har prestert dårlegast på denne sesongen. Eg føler at vi har fem stykk som har prestert bra på distanse, medan det er få som har vore i finalar i sprint. Om Marit går veldig, veldig fort i eit OL og ho føler at sprint er noko ho er klar for, så skal vi i alle fall lytte til henne. Det er ikkje dermed sagt at ho blir tatt ut til ein sprint. Det kan godt hende at også Kathrine Harsem er i ein OL-tropp. Vi har valet fram til sprinten i OL startar, sa Hjelmeset.

Viss det ender med at Marit Bjørgen ikkje går OL-sprinten, er det høgst truleg NM-sølvvinnar Kathrine Harsem som kjem inn som fjerde kvinne.

Dei tre andre som går sprinten er Maiken Caspersen Falla, Ingvild Flugstad Østberg og Heidi Weng.

