IOC-presidenten i samtalar med Nord-Korea

Samtalene fann stad dagen etter at Nord- og Sør-Korea tysdag møttest til politiske samtaler for første gong på to år. Samtalene dreidde seg i hovudsak om mogleg nordkoreansk deltaking under OL.

Etterpå stadfesta viseminister i Sør-Korea Chun Hae-sung at Nord-Korea vil sende utøvarar til Pyeongchang. I tillegg vil landet sende tilskodarar og representantar for media.

Dagen deretter blei det halde samtaler mellom presidenten i Den internasjonale olympiske komiteen (IOC) og representanten til Nord-Korea i komiteen.

Eitt av spørsmåla som blei diskutert, var om dei nordkoreanske utøvarane skulle innlosjerast i den offisielle deltakarlandsbyen.

– Dette er framleis oppe til debatt, og eventuelt nærvær frå Nord-Korea i deltakarlandsbyen er langt frå sikkert, sa ei kjelde med innsyn i samtalene til nyheitsbyrået AFP.

Kun to nordkoreanske utøvarar, kunstløparane Ryom Tae-ok og Kim Ju-sik, er kvalifiserte for vintervekene i Pyeongchang. Dei blei samtidig ikkje registrerte i deltakarbasen før fristen gjekk ut 30. oktober i fjor.

Mykje tyder på at Nord-Korea har eit ønske om å vere representert i ski, ishockey og kunstløp i Pyeongchang. Det blir det no opp til IOC og dei aktuelle særforbunda å avgjere om lar seg gjere.

