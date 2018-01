Zidane kåra til Årets franske trenar 2017

sport

– Eg vil vise at eg kan vere ein god trenar også under tøffe forhold, seier Zidane til magasinet France Football, som deler ut prisen.

I fjor blei det både seriegull og meisterligatriumf, noko som i sterk grad har bidratt til at Zidane er tildelt prisen som Årets trenar 2017 i Frankrike.

Men denne sesongen har det ikkje gått på skin for franskmannen. Real Madrid slit i serien og ligg som nummer fire på tabellen, 16 poeng bak serieleiar Barcelona. I tillegg hamna laget bak Tottenham i gruppespelet i meisterligaen.

2017 blei avslutta med 0-3-tap mot serieleiarane, og 2018 blei innleidde med 2–2 mot Celta. Ting går ikkje akkurat Madrid-lagets veg.

– Eg veit at eg har gode spelarar med meg, som høyrer på meg. Eg veit korleis ein spelar fotball, og ting vil løyse seg til slutt, seier franskmannen.

Han seier mange trur at alt er enkelt for han og at alt han gjer er på instinkt.

– Men det er ikkje sant. Enten det er som trenar eller spelar har eg alltid jobba hardt. Eg er ikkje verna av kva eg oppnådde som spelar i Real Madrid. Den Zidane eksisterer ikkje lenger. No er det trenaren Zidane som må skape seg ein karriere, seier prisvinnaren.

(©NPK)