Mancini kan tenkje seg Italia-jobb 

Mancini (53), som no trenar Zenit St. Petersburg, er saman med Chelsea-manager Antonio Conte og tidlegare Bayern München-trenar Carlo Ancelotti aktuell for å gjenreise Italia som fotballstormakt etter fadesen i VM-kvalifiseringa.

Giampiero Ventura fekk sparken etter tapet mot Sverige i playoffkampen som førte til at Italia går glipp av VM for første gong på 60 år.

Arbeidet med å finne arvtakaren til Ventura blei ikkje noko lettare av at fotballforbundet i Italia først må finne ein ny president etter at Carlo Tavecchio forsvann i same dragsug som landslagstrenaren.

Overfor det italienske fotballprogrammet Tiki Taka ønskjer ikkje Mancini å utelate seg sjølv som kandidat.

– Eg vil ikkje sjå bort frå Italia, det trur eg ingen trenar vil gjere. Når ein er trenar kan ein ikkje sjå bort frå noko, sa 53-åringen som tidlegare har leidd Manchester City og Inter.

Før Tavecchio fekk sparken hadde han tidlegare Chelsea-, Real Madrid-, Juventus- og Milan-sjef Carlo Ancelotti øvst på ønskelista. 56-åringen har også vunne meisterligaen tre gonger. Men Ancelotti sa da han fekk sparken frå Bayern München at han helst ønsker å trene eit klubblag.

Chelsea-manager Antonio Conte var landslagssjef for Italia før han kom til London-klubben i 2016 og vann Premier League på første forsøk. I fjor sa Conte at han sakna Italia og så for seg ein retur til moderlandet, men at han ikkje visste når det eventuelt ville skje.

Men først må ny president i det italienske fotballforbundet veljast. Det skal etter planen avgjerast 29. januar.

