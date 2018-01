Utset OL-frist for Nord-Korea

Det heiter det i ein fråsegn frå IOC måndag, ifølgje nyheitsbyrået AFP.

– Vi held døra open for at Nord-Korea sender deltakarar til leikane i Pyeongchang i Sør-Korea, står det i fråsegna.

Seinare i veka skal IOC-president Thomas Bach diskutere mogleg nordkoreansk OL-deltaking med IOC-medlem frå Nord-Korea Chang Ung. Chang uttalte seg i helga positivt om utsiktene til å ha nordkoreanarane på deltakarlista i OL.

Tysdag skal representantar for Sør-Korea og Nord-Korea møtast til samtalar, der blant anna nordkoreansk deltaking under OL står på programmet.

Det blir første gong på over to år at utsendingar frå Nord- og Sør-Korea set seg til forhandlingsbordet.

I starten av januar blei det kjent at Sør-Korea ønskte å diskutere saka og at samtalene skulle haldast på «høgt nivå». Dermed følgde Sør-Korea opp nyttårstalen frå leiar i Nord-Korea Kim Jong-uns der han ønska eit fredfylt OL i nabolandet.

