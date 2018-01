Spyttet på motstandar, fekk seks kampar utestenging

Det var på overtid at spanske Saiz blei utvist for ugjerninga av dommaren Mike Dean. Saiz har scora ni mål på dei 26 kampane sine denne sesongen. I august blei han også sikta for ein liknande episode overfor Port Vale-manageren Michael Brown, men blei den gong frikjent for å ha gjort noko gale.

Saiz har moglegheit for å anke avgjerda til det engelske fotballforbundet (FA).

Den gamle storklubben Leeds som spelar i meisterskapsserien (nivå 2) i det engelske ligasystemet måtte gi tapt 1–2 for den walisiske klubben som spelar to divisjonar under.

Leeds held sjetteplassen i meisterskapsserien med ambisjonar om opprykk, mens Newport er nummer elleve i 2. divisjon.

