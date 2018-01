Rosted klar for belgiske Gent

Det var før helga at avisa gjekk ut med at klubbane var blitt samde om ein overgang for 23-åringen. Han reiste til Belgia laurdag og måndag skrev han under på ein 3,5 årsavtale med Gent.

Han hadde første trening med dei nye lagkameratane måndag formiddag. Gent held femteplass i serien med 32 poeng på 21 kampar.

Gent spelar den første kampen sin etter nyttårsopphaldet i serien heime mot Lokeren 21. januar.

Overgangen skal vere verdt 13 millionar kroner. Rosted som opphavleg kjem frå Oslo-klubben Kjelsås, hadde det definitive gjennombrotet sitt førre sesong der han var med å spele Sarpsborg fram til cupfinalen på Ullevaal (tap for LSK) og bronse i serien bak Rosenborg og Molde.

Han var også innom landslaget utan å få debutere blant dei utvalde til Lars Lagerbäck.

