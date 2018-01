Udnes Weng slo Kalla i Piteå

Udnes Weng og Svendsen var dei norske håpa i finalen og hadde selskap av blant andre Charlotte Kalla. Den svenske skiyndlingen, som viste god form i verdscupen før jul, vart til slutt nummer tre. Lagvenninna Jonna Sundling tok andreplassen.

Lenge såg Anna Svendsen ut til å vere den sterkaste i Piteå. Tromsø-løparen var best både i prologen, kvartfinalen og semifinalen, og i finalen opna 27-åringen knallhardt og fekk ei kjempeluke til forfølgjarane.

Den tøffe opninga straffa seg likevel mot slutten. Dermed måtte ho nøye seg med fjerdeplass.

NM neste

Med siger i Piteå kunne kanskje Svendsen ha gjort seg håp om å få plass i den norske troppen til OL i Pyeongchang i neste månad. Landslagsleiinga har gjort det klart at sprintrennet fredag hadde status som uttaksrenn til OL-sprinten.

Den blir vektlagt på same måte som klassisksprintane i Ruka og på Lillehammer før jul – og det nemnde NM-rennet og verdscupsprinten i Planica om to veker.

Svendsen vart nummer sju på den klassiske sprinten under opningsrenna på Beitostølen i november i fjor og følgde opp med 16.-plass på same distanse under minitouren i verdscupen i Kuusamo.

Sterk Udnes Weng

U23-landslagsløpar Lotta Udnes Weng vann til liks med Svendsen sin kvartfinale og semifinale. I finalen trekte til slutt Nes-jenta det lengste strået.

Eitt av Udnes Wengs store mål denne sesongen er U23-VM i sveitsiske Goms i slutten av månaden. Før den tid skal det kjempast om NM-medaljar også for hennar del.

Marthe Bjørnsgaard, Silje Theodorsen, Ane Appelkvist Stenseth og sprintjuniorverdsmeister Amalie Håkonsen Ous rauk alle ut i semifinalen i Piteå fredag.

(©NPK)