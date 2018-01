Sterk OL-søknad frå Brandsdal

Sprintlandslagsløpar Brandsdal fekk hard kamp av Follebu-løpar Mattis Stenshagen på oppløpet, men var dei nødvendige millimeterane framfor. Svenske Teodor Peterson følgde på tredjeplass.

Med til historia høyrer det at Brandsdal var svært nær ved å bli slått ut i semifinalen. Der var han berre nummer fire i sitt heat, men gjekk med nød og neppe vidare på tid. Det skulle vise seg å vere svært viktig.

Med sigeren tok nemleg Brandsdal eit langt steg i retning plass i den norske OL-troppen. Landslagsleiinga har tidlegare gjort det klart at rennet i Piteå har status som uttaksrenn til vintervekene i Pyeongchang.

Den blir lagt vekt på på same måte som klassisksprintane i Ruka, på Lillehammer, under NM og i Planica.

Tungt for kollegaene

Brandsdal innleidde sesongen med ein sterk tredjeplass på klassisksprinten under dei nasjonale opningsrenna på Beitostølen. Deretter følgde han opp med 16.- og 11.-plass på same distanse under verdscuprenna i Ruka og på Lillehammer.

Også OL-sprinten går i klassisk stil.

Like god vart ikkje dagen for Brandsdals sprintlandslagskollegaer fredag. Sondre Turvoll Fossli styrkt neppe sine OL-sjansar i Sverige. Hokksund-guten, som måtte legge om treninga i sesongoppkøyringa som følgje av ein ryggoperasjon i fjor sommar, vart utslått allereie i kvartfinalen.

Dermed hadde han til slutt eit titals norske løparar framfor seg på resultatlista.

Turvoll Fossli viste samtidig bra sprintform før jul. Landslagsprofilen vart nummer fem på opningssprinten på Beitostølen og nummer seks i Ruka. Også på Lillehammer vart det sjetteplass.

Solås Taugbøl sleit

Heller ikkje sprintlandslagsløpar Håvard Solås Taugbøl lykkast i Piteå. Han gjekk i same kvartfinaleheat som Turvoll Fossli og enda på plassen bak lagkameraten. Dermed begynner OL-håpet å svinne.

Om to veker er det verdscuprenn i Planica. Etter det blir den endelege sprinttroppen til OL teken ut. Både i NM og i Planica kjem også Petter Northug til start for å kjempe om ein plass under vintervekene i Pyeongchang.

Fredrik Riseth, Joachim Aurland og Kasper Stadaas var dei tre andre i den norskdominerte sprintfinalen i Piteå.

Verst enda dagen for den svenske sprintveteranen Emil Jönsson. Han rauk ut allereie i prologen på heimebane og fekk forringa sine sjansar til å gå OL-sprinten betrakteleg.

– Eg er sjølvsagt sjukt skuffa. I dag hadde eg null feste på skiene. Eg kom nesten ikkje opp den siste bakken og var heilt tom i armane på oppløpet, sa Jönsson til Expressen etter nedturen.

(©NPK)