Skiskyttarpar i sorg etter dødsfall i familien

– Vi er i botnlaus sorg. Det ufattelege og utenkelege har likevel skjedd. Ein skal ikkje miste eit barn på 13 år, seier dei to tidlegare skiskyttarane Gunn Margit Andreassen og Frode Andresen i ei pressemelding.

Det var 1. nyttårsdag David vart funnen død i si eiga seng. Han hadde feira nyttår med familien kvelden før. – Det var ein glad og fornøgd gut som gjekk til sengs. Alt var heilt normalt.

– For cirka fire år sidan fekk David påvist at han hadde svak epilepsi. Men det var ikkje noko stort problem. Han levde eit heilt normalt liv. Fotball var det store i livet hans. Det var fotball saman med lagkameratar i Haugsbygd IF, det var fotball ute i hagen, fotball gjennom Fifa-spel i sofaen eller fotball i stova med softball. Real Madrid var laget hans, seier foreldra.

Tysdag 9. januar blir det gravferd i Haug kyrkje. Denne er open for familie og venner.

– Eit kriseteam frå helsevesenet stilte raskt opp. Det same har Ringerike kommune gjort gjennom prest, helsesøster og skule. Vi er også blitt tatt godt hand om av politiet som automatisk blir kopla inn når eit barn heilt uventa døyr, seier Andreassen og Andresen.

