Mourinho rasar mot påstandar om at han vil forlate United

– Det er søppel. Det er det beste ordet eg kan komme på for å beskrive påstandane, sa Mourinho på ein pressekonferanse torsdag.

– Det verste nokon kan gjere er å trekke profesjonaliteten min i tvil. Så ja, desse søppelnyheitene påverkar meg, for det er noko eg ikkje kjenner meg igjen i, la han til.

Mourinho er halvvegs i treårskontrakten sin med United. Han innrømmer at han har tenkt over tida etter det, men det betyr ikkje at han ønsker seg bort frå Manchester.

– Eg vil gjenta at eg er midt i kontraktsperioden. Det er opp til klubben om eg skal signere ein ny ein. Forpliktinga mi er fullstendig, og eg ønskjer å bli her.

– Eg ser meg sjølv her (om halvtanna år). Det avheng av klubben, styret, eigarane … om dei er fornøgde med bidraget mitt og ønskjer å ha meg med etter denne kontrakten, seier han.

(©NPK)