Hoppveka-kvalifisering: Tande nummer sju, Kobayashi lengst

Tande drog seg til 128 meter i eit godt svev. Han hoppa frå avsats nummer seks, eit par avsatsar lågare enn dei første hoppa, og vart nummer sju i kvalifiseringa.

Junshiro Kobayashi (Japan) var best i regnet i Austerrike torsdag. Han hoppa 131 meter. Kvalifiseringa vart avbroten ei god stund omtrent midtvegs etter at det blåste opp. Favorittane Kamil Stoch frå Polen og Richard Freitag frå Tyskland hoppa frå avsats fem og vart nummer to og tre i kvalifiseringa.

Så langt hoppa dei andre nordmennene: Andreas Stjernen (128,5 meter frå avsats åtte), Robert Johansson (125,5 frå avsats åtte), Halvor Egner Granerud (124 frå avsats åtte), Johann André Forfang (123,5 frå avsats seks) og Anders Fannemel (121 frå avsats seks).

– Eg synest eg hoppar på eit bra nivå, men det var frykteleg dårleg at eg ikkje fekk sett nedslag i det heile tatt, sa Stjernen til NRK.

Innsbruck-rennet går torsdag. Håpet er at vêret betrar seg, men vêrvarsla verkar heilt nedslåande med plaskregn store delar av dagen. På den positive sida: Det ser ut til å bli ganske snill vind.

Det siste rennet i hoppveka går i Bischofshofen laurdag.

