Fotballforbundet møter Edvartsen i rettsmekling

Det var i november at Svein-Erik Edvartsen og hans advokat John Christian Elden gjekk til søksmål mot Fotballforbundet etter å ha blitt sparka frå jobben som seksjonsleiar i NFF.

– Vi kan bekrefte at motparten har uttrykt ønske om ei rettsmekling i stemninga, og at vi i vårt tilsvar har tiltredd det, seier direktøren for kommunikasjon og samfunn i NFF, Svein Graff, til TV 2.

Edvartsen vart sagt opp som seksjonsleiar etter at han skal ha sendt fleire e-postar under det NFF meiner var falskt flagg. Hamar-dommaren vart tidlegare i 2017 nekta å dømme fleire kampar på toppnivå etter å ha komme på kant med dommarsjefen Terje Hauge.

«I 2018 skal denne maktarrogansen og fryktkulturen til livs ein gong for alle. Koste kva det koste vil», skreiv Edvartsen på si Facebook-side 30. desember.

Ifølgje advokat Elden har dei i søksmålet kravd erstatning, og at Edvartsen skal få tilbake stillinga.

