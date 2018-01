Beinhard oppgåve for Noreg utan Sagosen

Sagosen har halsbetennelse og hadde ganske solid feber då han sjekka inn med landslaget tysdag.

Med halvannan veke til EM-start blir det ikkje teke nokon sjansar med den norske spelefordelaren i Frankrike-oppgjeret torsdag.

– Dette er noko vi har snakka om og noko vi må bruke tid på. Det vil vere periodar der «generalen» vil falle ut. Det er ingen tvil om at spelet vårt per no er veldig avhengig av Sander, på lik linje med korleis andre landslag har det, seier veteranen Myrhol til NTB og nemner Danmark (Mikkel Hansen) og Frankrike (Nikola Karabatic).

– Det å komme seg rundt det å miste han som som regel styrer opp spelet og treffer mange av dei viktige avgjerdene, det vil på mange måtar vere nyttig. Det blir veldig viktig fordi det dreier seg om at Sander ikkje kjem til å spele alle landskampar.

Ute

Sagosen skulle etter planen stå over ein av dei tre kampane i Golden League-turneringa i Frankrike. Der ventar også Danmark laurdag og Egypt søndag.

No set sjukdom han ut av spel minst i kampen mot den mestvinnande herrehåndballnasjonen og tittelforsvararen i VM.

– Det gode er at dei andre må inn og ta mykje ansvar, seier landslagstrenar Christian Berge til NTB.

– Resultatet er ikkje det viktigaste i denne kampen. Eg er meir opptatt av å sjå samhandling fungere i lengre periodar.

Noreg spelar EM-opning mot nettopp Frankrike fredag neste veke. Med i den same puljen er også Kviterussland og Austerrike. Dei skal ikkje ha nokon reell sjanse mot Noreg og Frankrike.

Dei tre beste frå gruppa går vidare til hovudrunden og tre nye kampar mot lag frå puljen med Kroatia, Sverige, Serbia og Island.

