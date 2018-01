Taktikkduellen mellom Weng og Østberg i full gang

Weng er bombesikker på at Østberg fullfører touren sjølv om Østberg sjølv ser om ho får beskjed om at ho er OL-klar på enkeltdistansar før ho avgjer om ho køyrer heile løpet ut.

– Ja. Det er eg veldig sikker på, sa Weng da ho vart spurd om ho trudde at Østberg ville fullføre.

– Eg tar løp for løp framleis. Etter 100 meter i dag hadde eg mest lyst til å finne ein flybillett heim, sa Østberg etter jaktstarten måndag.

Det beste

Til slutt enda ho opp med å gå ein drivande god etappe åleine i tet, og ho sa med rette at ho var stolt over det ho presterte på dei to etappane i Lenzerheide.

– Eg vil gjere det som er best for det som skjer i februar. Det er lettare å fullføre touren om eg får klarsignal til å gå i OL, sa Østberg.

Landslagstrenar Roar Hjelmeset antyda langt på veg at Østberg kom til å få sjansar i OL etter måndagen, men han tok henne ikkje ut på nokon enkeltdistansar der og då.

Siste bakken

Etter tre etappar har Tour-leiar Østberg 32,8 sekund ned til Weng på 2.-plass. Kor mykje ho må ha inn i den siste bakken om ho skulle vere med i touren heilt til Italia, Val di Fiemme og slalåmbakken Alpe Cermis er Weng usikker på.

– I fjor følte eg at eg gjekk fort i alle fall i starten på bakken. Eg var vel 30 sekund framfor. Eg tvilar vel på at eg kjem til å ta igjen Ingvild om ho startar eitt minutt framfor, sjølv om eg ikkje har gitt opp då heller. Eg trur eitt minutt er for mykje. Då trur eg ho er trygg om det ikkje skjer noko spesielt.

Den påstanden lo Østberg godt av.

– Heidi altså! Ho har slått meg med nesten to minutt kvar einaste gong. 30 sekund i fjor var berre i bakken. Eg gjekk bra der i fjor til meg å vere. Eg trur ikkje eg er like god i år. Alle veit kven som vinn dette til slutt.

Tour de Ski fortset med klassisk sprint i Oberstdorf onsdag.

(©NPK)