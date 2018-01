Svindal trur parallellslalåm i Holmenkollen kan bli ein klassikar

– Dersom Det internasjonale skiforbundet (FIS) ønsker det, kan dette bli ein klassikar som trekkjer mykje folk og som blir verande i mange, mange år.

Det seier Aksel Lund Svindal til NTB etter å ha sett alpinistane suse frå VM-haugen og ned i unnarennet i Holmenkollen-bakken måndag.

Som tilskodar fekk han sjå Kjetil Jansrud, Henrik Kristoffersen, Sebastian Foss-Solevåg, Nina Haver-Løseth og Maren Skjøld køyre parallellslalåm framfor 7200 frammøtte i Holmenkollen.

Tåkehav

Opplevinga for tilskodarane vart noko hemma av den velkjende Kollen-tåka som låg som eit tjukt belte over anlegget, men Svindal såg likevel eit stort potensial i arrangementet.

– Det er kult at det er så mykje folk her, det er ei skikkeleg gryte. Ein får litt fotballarena-stemning, men du ser det ikkje på grunn av tåka. Det er litt kjipt, for eg trur både TV-bilda og opplevingane herifrå ville vore mykje råare om ein fekk med at det er folk 360 grader rundt, seier han.

Han har lang fartstid som alpinist, og har reist rundt på mange ulike «city-events». Etter rennet i Holmenkollen er han ikkje i tvil om at det kan skapast noko stort i Noreg.

– Av alle city-eventa eg har sett, har dette kanskje det høgste potensialet. Mykje på grunn av at løypa er sett opp slik at du køyrer ned i gryta, fortel han.

Stod over

Mens fleire av dei norske alpinistane skrytte av det velkjende «Kollen-brølet», måtte Svindal suge til seg stemninga frå tribuneplass ved startområdet.

Det vart ein skuffande norsk dag med sportslege auge. På herresida gjekk André Myhrer til topps, mens Mikaela Shiffrin vann på kvinnesida.

– Eg trur den råaste følelsen er når ein står på start. Når ein står på start i eit utforrenn er det fleire kilometer til mål, mens her ser du alt heile tida.

Veteranen har lenge slite med eit vondt kne. Fartskøyraren stod over parallellslalåmen måndag, men forsikrar at kneet ikkje er verre.

– Forma kunne alltid vore betre, men det handlar om nokre taktiske ting eg må gjere. Som for eksempel å stå over her, for så å vere klar til andre renn seinare.

