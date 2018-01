Sundby har svaret på Tour-gåta

Det same sa han framfor opningssprinten i Lenzerheide. Då missa han finalane med nokre små tidelar.

Den klassiske sprinten i Oberstdorf onsdag blir ei tøff affære i nye løyper.

Sundby er nummer seks i samandraget etter tre etappar og har 1.03,1 minutt opp til leiande Dario Cologna.

– Dersom ein skal vere med å kjempe om samanlagtsigeren i Tour de Ski, så er det eit must å komme til ein semifinale på sprinten. Det er ikkje lange og tøffe nok løp mot slutten til å hente det igjen. Klarer eg det, er det kjempebra. Klarer eg det ikkje, er det vel berre å pakke bagen og stikke heim, sa Sundby etter 15 kilometer jaktstart i Lenzerheide måndag.

Reise

I Oberstdorf er det først sprint, og deretter 15 kilometer fellesstart i fri teknikk.

Det er meldt om store nedbørsmengder i form av regn.

– Vi møter ei tøff klassiskløype. Det er nok den tøffaste klassiskløypa vi er blitt presentert for i verdscupen på lang, lang tid. i tillegg er det meldt 50 millimeter med regn, og då blir skia viktig.

Sterk

– Dario Cologna verkar veldig sterk?

– Ja, han har gjort eit kjempeløp og har gått fantastisk bra i dei siste to dagane. Han er på heimebane og drar fordel av det når han er i så god form. Det blir spennande å sjå. No har vi to veldig viktige løp i Oberstdorf, og sprinten kan fort vise seg å bli heilt avgjerande. Den klassisksprinten blir eit vere eller ikkje vere.

– Kven er mannen å slå? Cologna eller Ustjugov?

– Slik det ser ut no er det sterke klassisksprintarar alle saman som er topp sju-åtte, og eg er nøydd til å dra noko ekstra ut av lomma om eg vil vere med der oppe.

(©NPK)