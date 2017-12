Liverpool-unggut: – Uefa bryr seg ikkje om rasisme

17-åringen, som vart toppscorar då England U17 tok VM-gull tidlegare i år, hevdar han har opplevd rasisme sju gonger i år, enten retta mot han sjølv eller ein lagkamerat.

– Eg synest ikkje Uefa tar ting på alvor. De bryr seg eigentleg ikkje. Det følast som om det (rasisme) har blitt feia under teppet, seier ungguten til The Guardian.

Han seier Uefa framleis ikkje har komme med noko svar etter ei hending som involverer russiske Spartak Moskva i ein kamp der Brewster hevdar Spartak-kaptein Leonid Mironov kom med rasistiske kommentarar.

Mironov har seinare nekta for skuldingane.

Brewster, som seier han fekk rasistiske tilrop under ein EM-kamp mot Ukraina og under ein kamp mot Sevilla, innrømmer at det påverkar han og at han tenkjer på hendingane i dagane etter.

Ifølgje Uefas reglar kan ein spelar som blir funnen skuldig i å komme med rasistiske kommentarar, bli suspendert i minst 10 kampar.

(©NPK)