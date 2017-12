Kaggestad: – Best å kutte OL som meisterskap

Kaggestad sa til NTB tidlegare i desember at han hadde håpa Den internasjonale olympiske komiteen (IOC) gjekk hardare til verks og utestengde russiske utøvarar heilt på grunn av dopingsaka. Russiske utøvarar får framleis delta i OL, berre ikkje under russisk flagg.

Til VG fredag seier Kaggestad at det er komiteen som burde utestengjast.

– Utøvarar går mest for seg sjølv, så dette er inga hard straff. Men kanskje det rett og slett er IOC som burde utestengjast frå OL, på grunn av manglande action. I doping er det media og politiet som sørgjer for at det iblant blir rydda opp, ikkje IOC. Nei, IOC burde utestengjast frå OL, meiner han.

Kaggestad har i 17 år arbeidd for Olympiatoppen og dei fleste landslag, og har sjølv vore til stades under fleire OL.

– Eg trur faktisk idretten er best tent med å kutte ut OL som meisterskap. Det i Rio var ein parodi, det same med Sotsji. Eit OL er ekstremt nasjonalistisk, prestisjen er enorm – og så har du korrupsjonen, seier han.

