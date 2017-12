Freitag ikkje nervøs før hoppvekestarten

Tyske Freitag leier verdscupen med god margin så langt. 26-åringen har eit stort press på seg før hoppvekestarten laurdag, men føler ikkje at han blir påverka negativt.

– Vi har ikkje hatt ein tysk vinnar av hoppveka på lenge, noko som gjer presset stort, seier Freitag.

– Men vi er i ein betre posisjon no enn tidlegare. Nivået i laget er høgt, legg han til, og peikar blant anna på at landsmannen Andreas Wellinger er nummer to i verdscupen.

Sven Hannawald var førre tyskar som vann hoppveka. Det skjedde i sesongen 2001/2002.

